Palestra della Melone, Agresti alle associazioni sportive: “Dov’erano quando i bambini chiedevano uno spazio mensa adeguato?”

“Ora anche le associazioni sportive, verso le quali l’Istituto Comprensivo Corrado Melone (invece di tenersi la palestra come hanno fatto altre Scuole) è sempre andata incontro in tutti i modi verso le loro esigenze, facendo anche risparmiare loro spese che sappiamo sarebbero ricadute sulle quote delle famiglie, accusano la Scuola di avere loro provocato un danno”.

Così il dirigente della Corrado Melone che replica alle accuse delle associazioni sportive (qui: https://baraondanews.it/ladispoli-le-associazioni-sportive-grave-la-situazione-della-palestra-della-melone/) contrarie alla trasformazione della palestra della scuola in mensa.

“Mi domando – aggiunge Agresti – dove fossero questi signori quando i bambini chiedevano uno spazio mensa adeguato e degno di un Paese civile (ma forse Ladispoli non lo è) e loro giocavano a basket senza preoccuparsi dei problemi dei piccoli ladispolani”.

“Ora che affermo che “il problema dei bambini è risolto” in quanto il Sindaco Grando ha convenuto sulla necessità di far utilizzare la palestra (che noi mai avevamo chiesto), questi signori mi accusano di avere creato loro un problema? A questi signori suggerisco di leggere il sermone di Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller. Per chi non lo conosca, cerchi su Wikipedia “Prima vennero”.