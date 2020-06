Ladispoli, l’Assessore Milani “Ripartiremo con molti eventi sparsi in tutta la città”

Condividi Pin 3 Condivisioni

Tornerà anche il cinema all’aperto, rimodulato in una nuova formula

L’estate post covid porta con sé parecchie incognite, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione dei numerosi eventi che solitamente popolano all’inverosimile il nostro litorale.

A Ladispoli sarà un’estate diversa, ma non per questo priva di opportunità per vivere appieno il territorio: “Abbiamo pensato di modulare per ora gli eventi inibendo Piazza Rossellini – ha infatti dichiarato l’Assessore Marco Milani – in modo tale da evitare assembramenti anche in caso di contingentamento delle entrate. Per questo abbiamo quasi del tutto definito un calendario stellare alla Grottaccia, che prevederà anche la presenza di nomi molto importanti. Tornerà anche il cinema all’aperto, ma questa volta ai Giardini di Via Firenze, per permettere che sorga anche un villaggio nell’area, per accogliere e divertire allo stesso tempo. Stiamo programmando anche un mercato itinerante degli artigiani ladispolani, che si terrà di volta in volta in un quartiere diverso della città. Il nostro obiettivo dunque è quello di decentralizzare il divertimento, coinvolgendo tutta la cittadinanza e collaborando anche con i gestori degli stabilimenti e i commercianti di Viale Italia. Sarà un’estate diversa – chiosa Milani-, ma non per questo sottotono”.