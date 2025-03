La seconda edizione della rassegna è in programma dal 12 luglio al 31 agosto 2025

Ladispoli, l’Assessore Frappa: “Online il nuovo sito web della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana” –

di Marco Di Marzio

La seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana scalda i propri motori, è infatti online il nuovo sito internet che accompagnerà la rassegna, in programma dal 12 luglio al 31 agosto 2025.

“Con l’apertura del sito web inizia ufficialmente un cammino importante quanto straordinario, quello che ci condurrà a celebrare la 2ᵃ Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, dopo il grande successo ottenuto dall’edizione 2023. – dichiara, raggiunta telefonicamente, l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa. Un evento particolare, che in questo 2025 si inserisce nell’anno giubilare, da cui deriva il titolo “Arte e Giubileo: Un Cammino di Speranza verso la Luce”, da ultimo riconosciuto con Patrocinio della Città del Vaticano, oltre a molti altri ottenuti fino a questo momento. In fase di pubblicazione il bando, sarà una Biennale diffusa, poiché avremo modo di poter esporre a Roma, a Palazzo Valentini e al Museo dell’Università La Sapienza, al Castello di Santa Severa, oltre naturalmente a diverse sedi operative sul territorio di Ladispoli. La prima edizione è stata un successo, con 20 nazionalità presenti da tutto il mondo e più di 100 artisti stranieri in gara. Forti dell’esperienza, questa volta ci presentiamo all’appuntamento ancor più preparati e il lancio del sito web ne una delle testimonianze, di una rassegna d’arte molto vissuta e attesa dagli artisti.

Per consultare il sito web della 2ᵃ edizione Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana digitare il link https://biennaledellarivieraromana.it/.