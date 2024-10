Ladispoli, l’Assessore Frappa: “Installati due pannelli digitali del patrimonio archeologico comunale” –

“Grazie alla tecnologia prosegue l’opera di valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio del Comune di Ladispoli”. Con queste parole l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa, ha reso noto che nel centro cittadino sono state istallate due versioni digitali del pannello dedicato al Patrimonio Archeologico della città che si trova in Piazzale Roma, all’esterno della Stazione Ferroviaria.

“Grazie alla disponibilità – ha proseguito l’Assessore – espressa a titolo gratuito dall’azienda pubblicitaria O.P.S. Group all’Amministrazione Comunale del Sindaco Alessandro Grando, cittadini, turisti e appassionati di storia d’ora in avanti avranno un supporto ulteriore nella presa visione dei siti storici caratterizzanti, nel loro insieme, un luogo socialmente giovane ma dal cuore antico. Diversamente da quella ubicata nella vicinanze della stazione ferroviaria, la cartellonistica inserita nelle due plance illuminate a led di Piazzale Roma e Piazza Rossellini, di proprietà del gruppo pubblicitario, si compone di mappa, di numeri e di relativa legenda per facilitarne la comprensione.

L’intervento – ha concluso Frappa – si inserisce in quelli già compiuti per i siti di epoca romana: la villa imperiale rurale della Grottaccia, i resti di una villa posti tra Piazza della Rugiada, Lungomare Marina di Palo e angolo con Via dei Delfini; la villa imperiale di Marina di San Nicola”.