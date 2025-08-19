Ladispoli, l’assessore Daniela Marongiu al “Drappo dei Comuni” di Tolfa

Domenica 17 agosto il Comune di Ladispoli, grazie alla presenza dell’Assessore Daniela Marongiu in rappresentanza dell’Amministrazione, ha preso parte alla prestigiosa manifestazione del “Drappo dei Comuni” di Tolfa.

La giornata si è aperta con la suggestiva sfilata dei Sindaci con i Gonfaloni dei dodici Comuni interessati e con la presenza dell’On. Alessandro Battilocchio, concittadino di Tolfa, che ha contribuito a rendere ancora più significativo il momento.

Il “Drappo dei Comuni” si conferma come un appuntamento di grande valore sociale e culturale, capace di unire territori e comunità in uno spirito di amicizia e collaborazione. Un evento vissuto con entusiasmo e passione, che rinsalda i legami tra i Comuni del comprensorio.

L’Assessore Marongiu, a margine della manifestazione, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, per l’accoglienza calorosa e per l’ottima organizzazione di un’iniziativa che ogni anno riesce a rinnovare tradizione, partecipazione e identità condivisa.

Quello tenutosi a Tolfa è “un appuntamento che testimonia quanto la cultura, la storia e la tradizione possano essere strumenti di unione e di crescita collettiva, rafforzando i rapporti di amicizia e collaborazione tra i nostri Comuni” – ha dichiarato l’Assessore Marongiu.