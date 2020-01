Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, l’assessore Cordeschi: “il ragazzo coinvolto nell’incidente di questa mattina è mio figlio”

“Buonasera a tutti il ragazzo coinvolto nell’incidente in via Anzio è mio figlio Daniele Gnazi. Al momento è ancora grave e in pericolo di vita”.

E’ proprio Lucia Cordeschi, assessore comunale di Ladispoli, a dare notizie di suo figlio, Daniele, rimasto coinvolto questa mattina in una brutta caduta dal motorino. Il ragazzo aveva battuto la testa ed era stato trasportato in eliambulanza al Gemelli.

“Grazie per tutte le chiamate e i messaggi ricevuti – aggiunge la Cordeschi – grazie per tutte le preghiere che avete fatto per mio figlio. Domani lo sottoporranno ad altri controlli e potranno, se tutto andrà bene, sciogliere la prognosi. Vi ringrazio veramente a tutti anche a nome di tutta la mia famiglia. Preghiamo ancora tutti insieme per Daniele”.

