”Grazie per tutto quello che hai fatto per la tua comunità, ci stringiamo attorno alla tua famiglia”

Ladispoli, l’Ass Culturale Progetti saluta Adarno Calidori detto ”Darno”

L’Associazione Culturale Progetti esprime le sue più sentite condoglianze per la scomparsa di Adarno Calidori che tutti chiamavano ”Darno”.

“Una scomparsa lascia sempre un vuoto impossibile da colmare per ciò che ha saputo rappresentare, per se stesso ma soprattutto per gli altri.

Ladispoli dice addio ad Adarno Calidori, detto “Darno” e l’Associazione Culturale Progetti si stringe attorno al dolore della sua famiglia.

Adarno apparteneva alla comunità dei cosiddetti abruzzesi che a Ladispoli, a partire dal secondo dopoguerra, hanno sviluppato l’attività del commercio.

La sua figura, così come la sua storia, sono stati raccontati da Nardino D’Alessio nel capitolo “Da Gabbià, gli abruzzesi” del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Identità e Cultura – 2° Volume”, presentato con il contributo della stessa Associazione il 15 dicembre 2019 presso lo Stabilimento Balneare Columbia.

Ciao “Darno”, grazie per quanto fatto insieme alla tua comunità per la crescita di Ladispoli”.