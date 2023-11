Ladispoli, “L’amore poderoso” al Centro Arte e Cultura

Unione Donne in Italia di Cerveteri e Ladispoli invita alla presentazione del libro “L’amore poderoso” di Oria Gargano

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne non è finita perché continua l’impegno contro i femminicidi e non dovrà finire fino a quando questo orribile fenomeno non verrà debellato. Il Gruppo “Nilde Iotti” dell’Unione donne in Italia di Cerveteri e Ladispoli invita alla presentazione del libro “L’amore poderoso”, romanzo scritto da Oria Gargano, femminista storica e protagonista di tante battaglie nonché Presidente della Cooperativa Be Free che gestisce il Centro antiviolenza sito in Cerveteri. Quasi 100 donne si sono rivolte al Centro dal gennaio 2023 e 64 si sono rivolte allo Sportello di Ladispoli. Numeri impressionanti che rappresentano appena la punta dell’iceberg, se in Italia una donna su tre è vittima di violenza, ma l’80% non fa denuncia.

Il libro racconta la storia del nostro Paese dal 1943 fin quasi ai giorni nostri, attraverso le vicende di LINDA e LEANDRO, le loro famiglie, le amiche di Linda. Linda diventerà una femminista attraverso un complesso percorso di crescita e maturazione e sono molte le vicende umane che si intrecciano. Il libro sarà un’occasione per discutere della condizione delle donne oggi e le battaglie che bisognerà ancora intraprendere per ottenere la parità di genere.

“Vi aspettiamo!” scrive il gruppo UDI, Gruppo Nilde Iotti, Ladispoli e Cerveteri