Nella mattinata del 3 dicembre grande festa al monumento naturale di Torre Flavia

Grande festa alla Palude di Torre Flavia: I “Volontari di Torre Flavia” vi invitano, alle ore 9:30 presso l’ ingresso di Via Roma 141 Ladispoli, a partecipare ad una serie di attività rivolte alla scoperta della zona protetta.

L’ associazione, capitanata dal direttore dell’ area, il Dott. Corrado Battisti, vi guiderà in molteplici percorsi tematici. Si partirà dalla casetta di legno, punto di ritrovo, per proseguire nel canneto, dove si potranno ammirare una grande varietà di uccelli che vivono la palude e con l’ ausilio dei capanni da birdwatching, i volontari vi illustreranno la biodiversità che caratterizza la nostra area protetta. Il viaggio naturalistico giungerà nella fantastica e suggestiva spiaggia di fronte alla Torre, qui, sempre con i volontari, si metterà in atto una simulazione di ritrovamento di uova delle specie che nidificano sulla sabbia, come il Fratino o il Corriere piccolo. La mattinata è ad ingresso libero ed adatta a tutti, bambini e adulti. La gestione della ZPS di Torre Flavia è un vanto per il nostro territorio, è amministrata in maniera impeccabile, infatti, questo modello gestionale è riprodotto in altre aree di interesse naturalistico italiane, abbiamo quindi la necessità di tutelare le specie che vivono questo habitat. Il Dott. Corrado Battisti e i “Volontari di Torre Flavia” vi accompagneranno in questo viaggio unico e data l’ importanza del sito e della giornata interverranno l’ Assessore della

Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera e rappresentanti del Comune di Ladispoli

Per info sulla giornata [email protected] whatsapp 353-3935098