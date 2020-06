Condividi Pin 0 Condivisioni

I cittadini residenti tra Via Venezia e Via Flavia pongono l’attenzione su visibilità e sicurezza

Ladispoli, lamentele in Via Fiume per i lampioni oscurati dagli alberi – A Ladispoli i cittadini di Via Fiume, residenti nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Flavia, lamentano la scarsa visibilità della strada nelle ore notturne, generata dagli alberi, cresciuti dall’ultima potatura ricevuta, le cui foglie compromettono la corretta espansione della luce prodotta dall’illuminazione pubblica. Le osservanze espresse, oltre all’assenza di adeguata visibilità, pongono l’attenzione sulla sicurezza del tratto viario, pericoloso di sera sia per la circolazione dei pedoni che di quella dei veicoli. Le immagini trasmesse sono eloquenti, tali da rendere necessario un adeguato intervento atto a ripristinare la corretta illuminazione del percorso, posto nelle adiacenze del centro cittadino.