Gli agenti si erano diretti sul posto pensando ad un tentativo di furto e hanno scoperto una coppia che occupava illegalmente l’abitazione

Ladispoli, la Polizia libera una casa occupata abusivamente –

La Volante del Commissariato di P. S. di Ladispoli, diretto dal Vice Questore Paolo Delli Colli, inviata in zona “Cerreto”per un possibile furto all’interno di un’abitazione ha sorpreso all’interno, un Marocchino ed una Italiana entrambi trentacinquenni, che non volevano rubare ma avevamo bensì pensato di andarci a vivere in quella casa approfitando della circostanza che i proprietari, una famiglia di nazionalità belga, vi trascorre solo previ periodi di vacanza. Proprio da pochi giorni erano partiti per rientrare in Belgio e ciò non deve essere sfuggito ai malfattori che a tal punto si sono decisi ad agire e forzando una finestra si sono introdotti all’interno. Gli stessi sono stati fermati e sbattuti fuori dagli Agenti nonché denunciati alla Procura della Repubblica per violazione di domicilio e danneggiamento.