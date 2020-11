Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore Milani: “Fermare la bellezza non si può”

Ladispoli, “la cultura è più forte del Covid”

“Stiamo vivendo giorni d’angoscia e di tristezza di fronte alle nuove misure restrittive, necessarie sebbene odiose. Il cartellone teatrale dell’autunno/inverno era già sui nastri di partenza quando è calata la mannaia del lockdown che ci ha costretti ad annullare tutto, con grande senso di rabbia e impotenza.

Ma fermare la bellezza – prosegue l’assessore alla cultura Marco Milani – non si può. Quindi si è pensato a trovare una soluzione che salvasse la stagione e così, grazie alla competenza e al dinamismo di Laura Masielli (Upter e “I 7 Raccoglifiabe”) abbiamo trasformato il Teatro in una platea più grande, di molto, praticamente il mondo intero: il WEB.

Tutti gli spettacoli che erano in programma tra Centro Arte e Cultura e Teatro Vannini, saranno messi in scena, in streaming (troverete il link Facebook su Visit Ladispoli, Sito Istituzionale Comune di Ladispoli e si collegheranno in diretta anche vari gruppi chat locali) accessibile a tutti.

Insomma, sarà grande teatro, ci sarà molto da ridere e potremo rimanere comodamente nelle nostre case a gustare lo show, perché questi bravissimi artisti stanno vivendo momenti bui e la categoria stessa è in grande difficoltà.

La locandina con gli appuntamenti è già disponibile, consultatela e… buon Teatro”.