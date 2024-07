Ladispoli: la compagnia teatrale Nuove Frontiere presenta la commedia “La Partita”

TUTTI PRONTI PER VEDERE LA PARTITA VERO?

La compagnia teatrale integrata dell’Aps Nuove Frontiere Onlus/ets presenta il 15 luglio in Piazza Rossellini la commedia dal titolo: LA PARTITA, scritta e diretta da Silvia Degrandi e Stella Novari, con l’aiuto regia di Rossella Agrestini e Francesco Donadio.

Siamo arrivati al sesto anno di laboratorio teatrale, sei anni che hanno visto sbocciare la nostra associazione nella nuova sede di Via delle Viole; sei anni di percorso che dalla piccola rappresentazione teatrale ha portato questo gruppo di giovani persone disabili ad acquisire la capacità di recitare in maniera sempre più complessa, per riuscire a divertire ed emozionare il pubblico.

Ogni anno abbiamo visto la regia proporre un lavoro sempre più complesso, sempre proporzionato alle capacità e alle possibilità psicofisiche.

Quest’anno l’ambientazione è sui campi da tennis, i nostri Sinner e Berrettini che si fronteggiano, aspettano, si guardano, ci sarà di che divertirci. Una partita di tennis è questione di scelte, di incontri, di sconfitte, dalle quali è necessario reagire, di vittorie, come la vita a volte, da imparare a gustare sempre e comunque.

Poi come tutti i bravi sportivi, ci si ritrova alla Pizzeria di Jad, perché nella vita nessuno è vinto e nessuno è vincitore, perché il caso spariglia le carte e solo la solidarietà, un sorriso e una mano tesa fanno la differenza.

Lo sanno bene i nostri campioni, che insieme alle loro famiglie, resistono e lottano ogni giorno per una società inclusiva, solidale e umana.

La commedia/spettacolo è frutto del lavoro di un anno e ha come scopo di dimostrare, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che la disabilità è un valore aggiunto per la società, che i laboratori occupazionali non sono una perdita di tempo, ma l’occasione per mantenere e stimolare linguaggio e schemi corporei, comportamento e capacità relazionali.

Non possiamo dirvi altro, vi aspettiamo numerosi LUNEDÌ 15 LUGLIO ORE 21 a vedere La Partita, i nostri attori: Francesca, Jad, Alessio, Juri, Francesco, Veronica, Luca, Soili, Alessandro, Vincenzo, Antonio vi faranno sicuramente emozionare, divertire e meditare sull’esperienza magica e meravigliosa della vita.