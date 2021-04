Share Pin 2 Condivisioni

Consegna ieri mattina a palazzo Falcone

Ladispoli: la Coldiretti Lazio dona 7 pacchi da 50 kg alle famiglie bisognose

La Coldiretti Lazio arriva anche a Ladispoli per tendere una mano alle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica causata dalla pandemia. Nei giorni scorsi è infatti partita la distribuzione di oltre 750 pacchi che saranno consegnati a diverse migliaia di famiglie.

Ogni pacco di oltre 50 chili contiene prodotti Made in Italy da utilizzare per la preparazione dei pacchi alimentari che poi arriveranno alle famiglie in tempo per la Pasqua e la Pasquetta.

E ieri mattina il carico è arrivato anche a palazzo Falcone. I sette pacchi consegnati questa mattina saranno utilizzati per la realizzazione di pacchi alimentari che potranno essere distribuiti tra circa 20 nuclei familiari. Un segno di vicinanza e solidarietà che Coldiretti aveva dimostrato già durante il periodo natalizio con la donazione di altri generi alimentari.

«Voglio ringraziare il direttore provinciale Giuseppe Casu, il presidente provinciale Nicolò Sacchetti, il direttore regionale Sara Paraluppi, il presidente regionale David Granieri, il referente locale Lorenzo Belardi e Marco Massimi per la generosità dimostrata ancora una volta», ha commentato l’assessore al Commercio, Francesca Lazzeri che ha accolto i rappresentanti di Coldiretti Lazio davanti al palazzetto comunale insieme al sindaco Alessandro Grando.

Ora nei prossimi giorni i beni contenuti all’interno dei pacchi saranno ridistribuiti così da arrivare sulle tavole delle famiglie designate in tempo per il pranzo di Pasqua e per la Pasquetta.

