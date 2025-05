Ladispoli, Karate: Roberta Ortu conquista un’altra medaglia d’oro all’Open League disputatasi in Lombardia –

Karate, nuovo successo per Roberta Ortu, che conquista un’altra medaglia d’oro all’Open League disputatosi in Lombardia nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.

Soddisfatti, dichiarano i membri del team Karate Francesco Ortu c/o “Fitness Suite Gabbiano”:

Altro grande successo della nostra concittadina Rebecca Ortu del team Karate Francesco Ortu c/o “Fitness Suite Gabbiano ” che conquista un’altra medaglia d’oro all’Open League disputatosi in Lombardia nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.

Incessante l’ascesa di questa ragazza che ormai è chiaro vuole arrivare in alto e lo ha dimostrato disputando una finale all’altezza delle aspettative, in svantaggio per 5 punti a 1 riesce a rimontare con caparbietà e decisione e vincere l’incontro con una degna avversaria per 12 a 9.

Non pochi sono i sacrifici a cui si sottopone Rebecca per mantenere questi standard elevati, il più delle volte sacrificando quei momenti di divertimento legati alla sua giovane età sostituendoli con incessanti ore di allenamento, ma poi questi risultati dimostrano quanto ne valga la pena, difatti

attualmente è prima nella classifica ranking nazionale nella categoria Under 21 anni -55

chilogrammi.

Complimenti Rebecca continua così.