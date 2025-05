Cerveteri, l’under 14 femminile di pallavolo campione provinciale Aics

I complimenti da parte dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e del Vicesindaco Riccardo Ferri

Ancora un successo per lo sport di Cerveteri. A raggiungerlo, è l’Under 14 femminile della Rim Sport di Cerveteri, laureatasi campione provinciale di pallavolo AICS. Un traguardo importante e di prestigio che conferma non soltanto la qualità e lo spessore delle atlete di Cerveteri, ma anche di una realtà come la Rim che in più occasioni, nelle più svariate discipline, ha conseguito eccellenti risultati.

A complimentarsi con la squadra e con il mondo Rim, è l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini che dichiara: “Rivolgo a queste ragazze i miei complimenti per il grande risultato sportivo raggiunto, un traguardo frutto di impegno e di lavoro costante. Un anno importante quello che si sta per concludere per l’intero mondo della Rim, non soltanto nella pallavolo ma anche in altri sport come abbiamo visto di recente, con la straordinaria vittoria dei ragazzi del calcio. Queste vittorie non possono far altro che far bene all’intero mondo dello sport di Cerveteri, con l’auspicio che sempre più ragazzi e ragazze giovani possano scegliere di avvicinarsi alle varie discipline, per uno stile di vita sano, per socializzare e perché no, per continuare a portare il nome di Cerveteri sempre sul gradino più alto del podio”

Congratulazioni giungono anche da Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri, che aggiunge: “A tutto lo staff tecnico, dirigenziale e alle atlete tutte i miei complimenti per il risultato raggiunto. Quando si vince un torneo prestigioso come questo, dove a competere sono realtà provenienti da tutta la Provincia di Roma, significa che dietro c’è un lavoro costante, certosino e importante non soltanto da un punto di vista atletico ma anche dal punto di vista dell’insegnamento di valori morali ed etici. A loro, i complimenti dell’Amministrazione comunale tutta”.