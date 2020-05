Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, istruzioni per l’uso dei centri estivi – L’assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione, Lucia Cordeschi, in previsione della riapertura dei centri estivi e viste le linee guida previste dal DPCM per la gestione della sicurezza, invita tutte le strutture interessate ad inviare una mail con nome della struttura, telefono e mail a [email protected]

Le strutture saranno ricontattate al più presto per approfondire le misure di sicurezza da adottare, nonché le modalità ed i termini di erogazione del servizio.