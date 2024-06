Ladispoli: inseguimento in citta da parte delle forze dell’ordine, fermato un ventenne

Inseguimento per le vie di Ladispoli, i Carabinieri hanno inseguito per le vie del centro della città percorrendo anche alcuni tratti contromano un giovane italiano tra i 20 e i 25 anni, a supportare l’azione anche il commissariato di villa Vilnius. L’uomo ha tentato la fuga in ogni modo, danneggiando anche una delle volanti. Al momento si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

