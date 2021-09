Ladispoli: inquilini morosi incolpevoli, arrivano i contributi

L’accesso ai contributi è aperto fino a esaurimento delle risorse regionali

Aperti i termini per la presentazione delle domande da parte di inquilini che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto, in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con delibera di giunta regionale n.409 del 25 giugno 2021.

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino a esaurimento delle risorse regionali.

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti deve presentare la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.

Le domande di contributo per la Morosità Incolpevole dovranno essere presentate preferibilmente via pec al protocollo dell’Ente: [email protected]oneposta.it, indicando in oggetto esclusivamente “Avviso Pubblico Morosità Incolpevole 2021 – Comune di Ladispoli”.

