Ladispoli, inizio dell’anno scolastico all’I.C. Rosario Livatino alla presenza della neo dirigente Mancaniello e dell’Assessore Frappa –

di Marco Di Marzio

Per tappe e verso il completamento, continua sul territorio l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 a Ladispoli. Nella giornata di lunedì 16 settembre, infatti, è stata la volta dell’I.C. Rosario Livatino.

Docenti, genitori e alunni, a partire dalle ore 8:00, si sono dati appuntamento nell’atrio della struttura scolastica per dare il benvenuto alla nuova stagione di studi.

Di fronte ad una gremita partecipazione di persone, tutto si è svolto alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa e della neo dirigente scolastica Antonella Mancaniello.

Prendendo la parola, l’inizio del percorso di lezioni è stato, da parte dell’esponente di giunta del Sindaco Alessandro Grando e della nuova Preside, salutato con parole benauguranti e di sottolineatura dei significati insiti nel particolare momento di ritorno sui banchi.

L’occasione, inoltre, ha dato modo all’Assessore Frappa di fare il punto sui progressi migliorativi ultimi operati all’interno dell’edificio scolastico, con uno sguardo anche a 360 gradi.

Seppur in mancanza di adeguato organico – ha affermato Margherita Frappa – , fattore non locale bensì dipendente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per garantire un sostegno ulteriore alle famiglie ho voluto far iniziare sin da subito il tempo pieno nelle scuole comunali.

In particolare – ha proseguito l’Assessore alla Pubblica Istruzione – , in merito l’Istituto Comprensivo Rosario Livatino tale è stato pitturato, i bagni sono stati adeguati per l’infanzia, i termosifoni ormai obsoleti sono stati cambiati. È in itinere la sistemazione del giardino, dove è stato tolto un gazebo pericolante e potate tutte le piante che erano possibili tagliare durante la stagione in corso. Il resto sarà compiuto a condizione climatica opportuna.

Continueremo con tutte le attività di ripristino, al fine di garantire un servizio sempre migliore per alunni e docenti. – ha poi concluso l’Assessore Frappa