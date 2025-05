Ladispoli: incontro tra amministrazione e gestori musicali

L’amministrazione comunale si impegna a rafforzare la collaborazione con i locali che organizzano intrattenimento musicale, promuovendo il rispetto delle norme e la tutela della tranquillità dei cittadini.

Ieri pomeriggio, presso la sede del Comune di Ladispoli, si è svolto un incontro importante tra il Sindaco Alessandro Grando, l’Assessore al Turismo Marco Porro e i gestori dei locali che offrono musica dal vivo o dj set sul territorio. L’obiettivo principale di questa riunione è stato quello di creare un dialogo costruttivo, sottolineando quanto sia fondamentale rispettare le leggi in materia di pubblico spettacolo e emissioni sonore.

Durante l’incontro, si è ribadito che tutti i gestori devono attenersi scrupolosamente alle normative vigenti, rispettando gli orari di apertura e chiusura, così come i limiti di rumore previsti dalla legge. Solo mantenendo un comportamento responsabile si può garantire che l’intrattenimento musicale non arrechi disturbo ai residenti, contribuendo a mantenere un ambiente armonioso e rispettoso per tutta la comunità.

L’Amministrazione, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, intensificherà i controlli sul territorio per verificare che le regole siano rispettate. Chi dovesse essere sorpreso a violare le norme rischia sanzioni e, in caso di infrazioni ripetute, potrebbe subire la chiusura temporanea dell’attività, anche per alcuni giorni. Questo per prevenire comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica o mettere a rischio la salute dei cittadini.

L’obiettivo è favorire un rapporto costruttivo tra le parti, promuovendo eventi musicali che siano compatibili con le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti. L’Amministrazione invita tutti i gestori a fare la propria parte, adottando comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, affinché si possano continuare a offrire momenti di svago senza compromettere la qualità della vita di chi vive e lavora a Ladispoli.