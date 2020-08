Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo spettacolo oggi , domani e in caso di sold out anche domenica

“Ladispoli, incontro con Dante al Bosco di Palo” –

Tutto pronto per “Ladispoli, incontro con Dante al Bosco di Palo”.

A portarlo in scena l’attore e regista Agostino De Angelis.

“Ladispoli, incontro con Dante al Bosco di Palo”

Già noto il De Angelis per le numerose rappresentazioni dell’omnia opera in siti culturali internazionali, come la Valle dei Templi, il Teatro Greco di Siracusa, la Villa Reale di Monza, solo per citarne alcuni; per quest’anno nonostante le difficoltà per il Covid, ha pensato di utilizzare un luogo simbolo del Comune di Ladispoli, grazie alla collaborazione e promozione da parte dell’amministrazione comunale e la Omniares Communication.

Lo spettacolo è inserito negli eventi promossi dalla Regione Lazio all’interno del contenitore culturale “Eventi delle Meraviglie 2020”.

L’Area del Bosco di Palo già nota in passato al cinema internazionale per le numerose manifestazioni culturali e religiose realizzate, per la prima volta diventa palcoscenico naturale per il teatro.

Un luogo perfetto per ambientare la selva oscura, e il viaggio dell’uomo verso le libertà morali e la fede, un viaggio in cui incontrare il mito, la storia e i personaggi simbolo dell’immaginario collettivo dell’opera con presentazione e introduzione ai canti dell’artista Ombretta Del Monte che si occuperà dei collegamenti storici e dei cenni critici tra un poema e l’altro.

Lo spettacolo in programma per questa sera e domani alle 20.30 e in caso di sold out anche per domenica 23 agosto, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria rispettando le normative anti-covid.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a mail [email protected] o chiamare il numero 349 4055382.