Posizionato tra le sculture in legno realizzate dagli artisti dell’associazione Nuova Luce un sanitario.

Ladispoli: incivili deturpano i giardini di via Ancona

L’inciviltà non conosce confini. Ne è la dimostrazione quanto accaduto ai giardini di via Ancona, nello spazio dedicato alle sculture in legno realizzate dagli artisti dell’associazione Nuova Luce.

Un sanitario è stato abbandonato proprio nei giardini (foto Francesca Lazzeri). Se per ironia o per inciviltà, il fatto appare comunque grave, tanto da aver ricevuto già le giuste critiche dall’assessore alle attività produttive che si è ritrovata a passare davanti ai giardini pochi minuti fa, condannando il gesto sui social.

