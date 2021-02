Share Pin 4 Condivisioni

A fare il regalo alla scuola è stata la signora Chiara Ferdinandi. Nei giorni scorsi donato dal signor Gianluca Baratto il tavolino per i bimbi dell’infanzia

Ladispoli: donata agli studenti della Corrado Melone una enciclopedia

Ancora un dono per l’istituto comprensivo Corrado Melone.

Dopo il tavolino per i bambini dell’infanzia donato pochi giorni fa da un genitore della scuola, il signor Gianluca Baratto, questa volta è la signora Chiara Ferdinandi a offrire un nuova enciclopedia per ragazzi, ora a disposizione degli studenti dell’istituto comprensivo.

“Ringrazio questi genitori, cittadini sensibili, responsabili e consapevoli che il bene dei propri figli vada messo al di sopra di qualsiasi altra cosa”, ha spiegato il dirigente scolastico Riccardo Agresti.

“Se è vero che spesso la scuola non è messa in condizioni di offrire il proprio massimo, un conto è protestare per ottenere il rispetto dei propri diritti (o meglio quello di bambini che frequentano la nostra scuola), altro conto è protestare, ma contemporaneamente agire per fare in modo che per essi si abbia il massimo possibile e subito”.

“La generosità di questi mostra a tutti la loro intelligenza e la loro volontà di aiutare la scuola nella sua perenne difficoltà in cui è gettata da chi, a differenzia di fortunatamente molti genitori, desidera che essa non possa lavorare al meglio delle sue capacità”.

“Di questo – ha concluso Agresti – tutti noi lavoratori della scuola siamo grati”.

