Ladispoli, incidente tra un furgone e un monopattino

Su un monopattino, non si ferma allo stop e viene travolto da un furgone.

Incidente tra un furgone e un monopattino, è avvenuto questa mattina all’incrocio tra via delle Magnolie e via delle Orchidee, nel quartiere residenziale Campo Sportivo. Immediati i soccorsi della Polizia Locale e del commissariato di via Vilnius, da una prima ricostruzione sembrerebbe che la persona alla guida del ciclomotore, un cittadino di origine egiziana, non si sia fermato allo stop, sbattendo in modo violento contro il mezzo. L’autista del furgone ha prestato immediatamente soccorso alla persona ferita, che è stato trasportato con l’ambulanza del 118 all’ ospedale Aurelia Hospita. Fortunatamente il ventenne non è in pericolo di vita, anche se ha riportato la frattura ad una gamba.

Troppi, tanti gli incidenti in monopattino, senza nessun quadro legislativo a supporto di quella che sembra essere diventata una piaga sociale, leggiamo tutti i giorni di sinistri gravi o meno gravi avvenuti su questo mezzo, che ad oggi vedono una crescita esponenziale di sinistri e di disagi per i cittadini. (fonte civoline.it)