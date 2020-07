Condividi Pin 24 Condivisioni

Incendio di sterpaglie e canneti prontamente domato e spento dai Vigili del Fuoco di Cerveteri

Ladispoli, incendio in Via Pizzo del Prete: sul posto i Vigili del Fuoco – Un incendio di sterpaglie e canneti ha interessato in queste ore Ladispoli lungo Via Pizzo del Prete. Le fiamme sono state poi prontamente domate e spente dall’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri, recatasi sul posto dopo che un denso fumo si era innalzato dall’area, visibile a distanza di molti chilometri.