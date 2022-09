Ladispoli, incendio a ridosso della A12: autostrada bloccata in entrambe le direzioni

2 km di coda verso Roma e 1 verso l’Aurelia

Sulla A92 Roma-Civitavecchia, tra Torrimpietra e Cerveteri, il traffico è bloccato, in entrambe le direzioni di marcia, per un incendio sviluppatosi all’altezza del km 21. Al momento si registrano 2 km di coda verso Roma e 1 km di coda verso l’Aurelia. In alternativa, consigliamo per chi è diretto verso Civitavecchia percorre la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare a Cerveteri invece per chi è diretto in direzione di Roma uscire a Cerveteri e proseguire sulla Statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

foto: centromareradio.it