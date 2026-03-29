Tecnologia all’avanguardia e vocazione polifunzionale per uno spazio destinato a diventare punto di riferimento artistico e sociale del territorio

Ladispoli inaugura il Cine Teatro “Massimo Freccia”: nasce un nuovo cuore culturale –

La città di Ladispoli si prepara a vivere un momento storico con l’inaugurazione del nuovo Cine Teatro “Massimo Freccia”, prevista per domani alle ore 16. Presentata ufficialmente questa mattina nell’Aula consiliare del Comune, la struttura rappresenta un importante investimento culturale destinato a incidere profondamente sulla vita cittadina.

Alla conferenza stampa, il sindaco Alessandro Grando ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: un’opera realizzata nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il percorso. “Finalmente consegniamo alla città uno spazio di altissimo livello – ha dichiarato – capace di offrire opportunità culturali, aggregative e di intrattenimento. Un investimento concreto sul futuro di Ladispoli”.

La gestione del cineteatro è stata affidata alla società Frontera Cinemas, guidata da Attilio Martini e Daniele Valentini, che hanno curato ogni dettaglio per garantire uno spazio moderno, versatile e di qualità elevata.

Cuore pulsante della struttura è la Sala “Gigi Proietti”, dedicata al celebre attore romano Gigi Proietti, simbolo indiscusso del teatro italiano. Con i suoi 327 posti a sedere, la sala è progettata per offrire comfort e visibilità ottimale da ogni angolazione, coniugando eleganza e funzionalità.

Dal punto di vista tecnologico, il Cine Teatro “Massimo Freccia” si distingue per dotazioni di ultima generazione: proiettore Christie 4K RGB Laser a 120 fps, sistema audio Dolby Atmos con 45 canali, schermo di grandi dimensioni (9,30 x 3,90 metri) e proiezioni in 3D. Un livello qualitativo che lo colloca tra le strutture più avanzate del territorio.

Pensato come spazio polifunzionale, il nuovo cineteatro ospiterà cinema, spettacoli teatrali, rassegne culturali ed eventi locali, diventando un vero hub per l’intrattenimento e la cultura. Un luogo capace di unire programmazione commerciale e valorizzazione artistica locale, contribuendo a rafforzare l’identità culturale della città.

Con questa inaugurazione, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e nella creazione di spazi di aggregazione di qualità, confermando una visione orientata allo sviluppo sociale e culturale dell’intera comunità.