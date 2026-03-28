Dall’ingresso di Gesù a Gerusalemme al simbolo universale di pace: storia e riti di una delle celebrazioni più sentite del calendario cristiano

Domenica delle Palme, tra fede e tradizione: il significato dei rami d’ulivo che aprono la Settimana Santa –

La Domenica delle Palme segna per i cristiani l’inizio della Settimana Santa, il periodo più intenso dell’anno liturgico, dedicato alla memoria degli ultimi giorni della vita di Gesù, dalla Passione alla Resurrezione.

Questa ricorrenza affonda le sue radici nei racconti evangelici che narrano l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla festante che agitava rami e fronde al suo passaggio, acclamandolo come re e Messia.

Un ingresso regale, ma nel segno dell’umiltà

Secondo la tradizione, Gesù entra nella città santa cavalcando un’asina e non un cavallo, scelta che sottolinea un messaggio preciso: non un re guerriero, ma un re di pace e mitezza.

La scena, riportata in tutti e quattro i Vangeli con alcune differenze, rappresenta uno dei momenti più simbolici della vita di Cristo: l’inizio del cammino verso la croce.

Perché si usano rami di palma e d’ulivo

I rami agitati dalla folla hanno un significato antico. Nei testi evangelici si parla soprattutto di palme, simbolo di trionfo e regalità.

Tuttavia, nelle regioni mediterranee come l’Italia, dove le palme non sono sempre diffuse, si è sviluppata la tradizione di utilizzare rami di ulivo.

L’ulivo, già presente in molti episodi biblici, è diventato nel tempo simbolo universale di pace e riconciliazione. Per questo, durante la celebrazione, i ramoscelli vengono benedetti e distribuiti ai fedeli, che li portano nelle case come segno di fede e protezione.

Un legame con la tradizione ebraica

L’origine di questo gesto richiama anche la festa ebraica di Sukkot, durante la quale i fedeli salivano in pellegrinaggio a Gerusalemme portando rami intrecciati di diverse piante.

Questo collegamento evidenzia come la Domenica delle Palme rappresenti un ponte tra Antico e Nuovo Testamento, inserendosi in una tradizione religiosa più ampia e antica.

L’inizio di un tempo di riflessione

Con la Domenica delle Palme si apre ufficialmente la Settimana Santa, che conduce alla Pasqua attraverso momenti centrali come il Giovedì Santo, il Venerdì della Passione e il Sabato Santo.

Non si tratta solo di una commemorazione storica, ma di un invito alla riflessione: i rami d’ulivo, segno di pace, ricordano ai fedeli il messaggio universale di Cristo, fatto di umiltà, speranza e salvezza.