Organizzato della Federazione Italiana Nuoto in occasione degli European Aquatics Championships – Roma 2022

Ladispoli, in spiaggia con Marevivo per il progetto ‘Roma 2022 per la formazione e la sicurezza in acqua’

Si sono concluse ieri a Torre Flavia le attività di educazione ambientale con le scuole per l’anno scolastico 2021/2022 ma già diamo appuntamento a studenti e docenti per i laboratori estivi e le altre attività di volontariato per la pulizia delle spiagge.

Ladispoli, in spiaggia con Marevivo per il progetto ‘Roma 2022 per la formazione e la sicurezza in acqua’

Gli Operatori e i volontari di Marevivo saranno sempre sulle spiagge e a partire dal 7 giugno, proprio a Ladispoli, con il Progetto “Roma 2022 per la formazione e la sicurezza in acqua”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto in occasione degli European Aquatics Championships – Roma 2022 – .

Saranno presenti anche la Guardia Costiera, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e Regione Lazio, tutti impegnati con le attività nelle isole didattiche.