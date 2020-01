Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli in lutto, il Sindaco

A nome della Amministrazione comunale e dell’intera città di Ladispoli esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia del Consigliere comunale Carmelo Augello per la prematura scomparsa di Donatella.

Siamo profondamente addolorati e commossi per questo grave lutto e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore.

Ciao Donatella, riposa in pace.

Il Sindaco Alessandro Grando