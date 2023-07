Il fatto è avvenuto in via Ancona

Ladispoli, in due sul monopattino si schiantano contro un’auto

In due sul monopattino, non sono riusciti ad evitare l’impatto con una Volkswagen Polo guidata da un’anziana signora sfondando il vetro posteriore e volando all’interno dell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto l’altro pomeriggio in via Ancona, a poca distanza dal centro cittadino.

I due minorenni, feriti e insanguinati in seguito all’impatto violento, sono stati trasportati in ospedale al San Paolo di Civitavecchia.

Non sono in pericolo di vita.

Fortunatamente nessuna lesione per la donna al volante della sua vettura ma solo tanto spavento per la botta sul lato posteriore.

Sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità sono arrivati gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante, Sergio Blasi.

Con molta probabilità i due amici non si sono accorti del rallentamento su via Ancona andando a sbattere sulla Polo.

In questi giorni non si parla d’altro in città che dei monopattini abbandonati ovunque, smontati o gettati nel fiume.

Nonostante nel caso dell’incidente non si tratti di uno dei monopattini “free” grazie ad un accordo tra il comune ladispolano e la società Bird, si notano spesso minori andare in giro contromano e in due (a volte anche in tre) infischiandosene delle regole relative al codice della strada.

Mettono continuamente la loro vita a rischio così come quella degli altri.

Cittadini e automobilisti chiedono controlli e multe.

A protestare naturalmente anche i disabili e le mamme col passeggino che non riescono a transitare sui marciapiedi occupati dai monopattini.

Tanti vengono persino lasciati di fronte ai passi carrabili.