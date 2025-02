Ladispoli, “In Consiglio Comunale il riconoscimento dello Stato di Palestina”

Riceviamo e pubblichiamo:

Oggi, nel corso del Consiglio Comunale di Ladispoli, sarà discusso l’ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, iniziativa promossa dall’ANPI e presentata dai consiglieri Marongiu, Paliotta, Marcucci, Paparella, Garau, Ciarlantini e Pascucci.

L’ordine del giorno, promosso dall’ANPI nazionale, è stato sottoscritto, rilanciato nei vari territori e sostenuto a livello locale anche da Sinistra Italiana e dal Collettivo Adelante.

Il testo in discussione si inserisce in un percorso che sta coinvolgendo numerosi Comuni italiani, molti dei quali hanno già approvato ordini del giorno analoghi nelle scorse

settimane. L’iniziativa nasce dalla volontà di affermare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e di sollecitare il Governo italiano a compiere passi concreti per il

riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

L’approvazione di questo ordine del giorno sarebbe un atto di forte valore politico e simbolico, che ribadisce l’importanza della PACE, del dialogo e del rispetto del diritto

internazionale. In un momento storico drammatico, è fondamentale che le istituzioni, a ogni livello, facciano sentire la loro voce per una soluzione giusta e duratura del conflitto

israelo-palestinese.

Silvia Marongiu

Crescenzo Paliotta

Gianfranco Marcucci

Fabio Paparella

Daniela Ciarlantini

Roberto Garau

Alessio Pascucci