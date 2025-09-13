Prima scadenza prevista per il 30 settembre

Ladispoli, in arrivo i bollettini della TARI 2025. A darne informazione è palazzo Falcone.

Si informa l’utenza – si legge in una nota – che gli avvisi di pagamento TARI 2025 sono stati inviati e la consegna avverrà nei prossimi giorni. Per coloro che hanno fornito all’ufficio tributi il domicilio digitale, l’invio avverrà anche tramite posta elettronica certificata.

Si comunica che la prima scadenza di pagamento prevista è il 30 settembre, qualora l’utente non abbia ricevuto l’avviso di pagamento entro tale data, ma non prima del 24 settembre, potrà recarsi presso l’ufficio URP dell’Ente o inviare la richiesta via PEC a [email protected].