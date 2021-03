Ladispoli: in arrivo 3 milioni per le strade del centro città

Share Pin 0 Condivisioni

La Giunta pronta ad approvare il progetto per il rifacimento del manto stradale di viale Italia e non solo … Grando: “Vogliamo realizzare il più grande progetto di rifacimento del manto stradale che si sia mai visto nella nostra città”

Le strade del centro città pronte a rifarsi il look. La Giunta è infatti pronta ad approvare il progetto per il rifacimento del quadrante centrale della città balneare. Si parte da viale Italia e tutte le traverse fino ad arrivare a via Roma, via Benedetto Croce, via Duca degli Abruzzi, via del Mare, via Venezia …

Il tutto per un investimento totale di 3 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all’ultimo progetto approvato e che ha portato al rifacimento di circa 11 chilometri di strade.

“Abbiamo già asfaltato 11 chilometri di strade – ha infatti detto il sindaco Alessandro Grando – ma nonostante questo, ci sono ancora numerose vie su cui è necessario intervenire”.

Obiettivo dell’amministrazione, prima dello scadere del mandato elettorale: “Realizzare il più grande progetto di rifacimento del manto stradale che si sia mai visto nella nostra città”.

E grazie al ribasso d’asta previsto e che dovrebbe aggirarsi intorno al 20/30%, l’amministrazione comunale avrà modo di intervenire anche su altre zone della città.

Tra le strade da riasfaltare, come evidenziato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis ci sono anche “il quartiere Miami e altre strade bisognose di interventi straordinari”, come ad esempio via Torino e piazza Falcone.

