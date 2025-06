Ladispoli, il Sindaco Grando impone penali giornaliere sui ritardi nei lavori sul cine-teatro Massimo Freccia

Ladispoli, il Sindaco Grando impone penali giornaliere sui ritardi nei lavori sul cine-teatro Massimo Freccia

Dopo sette lunghi anni di attesa, il cine-teatro Massimo Freccia di via Settevene Palo torna a far parlare di sé con qualcosa che sembra di più di un semplice annuncio. Gli operai sono di nuovo al lavoro e la copertura dell’edificio è stata completata nelle ultime ore. A confermarlo è il sindaco Alessandro Grando, che assicura: “I lavori sono ripartiti con una nuova ditta, il cine-teatro sarà presto realtà”.

Come ricorderete, il contratto, fermo ormai da mesi, aveva previsto l’inaugurazione nel 2023. Di fronte all’ennesimo slittamento, il Comune ha attivato, dal 1º giugno, una penale quotidiana di diverse centinaia di euro a carico della ditta costruttrice. “Avevamo considerato la rescissione del contratto”, ha dichiarato Grando, “ma con le opere ormai in fase conclusiva sarebbe stato controproducente ripartire da zero. Una penale giornaliera sui ritardi ci è sembrata la soluzione migliore. Monitoreremo la situazione giorno per giorno”.

Considerata la penale, è presumibile pensare che ora, salvo clamorosi ulteriori intoppi, gli operai saranno costretti a lavorare con un passo spedito e senza interruzioni.

Che cosa avremo alla fine dei lavori? Il progetto definitivo prevede un complesso da circa 500 posti. Suddivisi in due sale:

Sala principale (350 posti) dedicata a Gigi Proietti, destinata a spettacoli teatrali e grandi proiezioni;

Sala secondaria (circa 100 posti) intitolata all’attrice Laura Antonelli, che scelse Ladispoli per gli ultimi anni della sua vita e vi scomparve il 22 giugno 2015

Con la nuova ditta di costruzioni all’opera, e le penali pronte a crescere ogni giorno di ritardo, l’Amministrazione spera nel taglio del nastro “in tempi brevissimi”. “Siamo felici – conclude il Sindaco Grando – di restituire alla città uno spazio che sarà insieme teatro e cinema, evitando ai residenti di dover migrare nei comuni vicini. Ora è davvero questione di poco”.