Ladispoli, il sindaco Grando ha incontrato Roberta Cosimi prima nata del comune autonomo

17 giugno 1970 – 17 giugno 2020, se oggi l’Italia calcistica e nazional popolare ricorda la fatidica partita Italia – Germania 4-3, Ladispoli ha un motivo in più per ricordare questa data.

50 anni fa eravamo comune autonomo da poco più di un mese e in via Pescara 24 nasceva in casa, assistita dalla levatrice Rosanna Bucheri, Roberta, quartogenita di Antonio e Concetta Cosimi.

Roberta questa mattina è stata ricevuta in comune dal Sindaco Alessandro Grando e la visita è stata occasione per ricordare tanti aneddoti legati ad una Ladispoli che non c’è più, ma che affascina sempre.

“Mentre mia madre mi dava alla luce – ha raccontato Roberta – al piano di sopra mio padre, con i miei zii e i miei fratellini assistevano alla partita del secolo, con l’ostetrica che faceva la spola con una altra casa, dove di lì a poche ore sarebbe nato un altro bambino.”

Roberta, oggi splendida cinquantenne, è mamma e moglie, oltre ad essere una docente dell’Enrico Mattei, dove insegna materie scientifiche.

“Ad una donna l’età non si chiede mai – ha detto il sindaco – ma questo è un caso del tutto eccezionale. Essere la prima cittadina nata nella nostra Città è un primato unico, che non potevamo non festeggiare.

È stato un vero piacere conoscere la signora Roberta, farle gli auguri di persona e consegnarle un attestato ricordo che celebra la sua nascita.

Ringrazio l’Assessore Francesca Lazzeri, sempre attenta alle vicende legate alla storia della nostra città, per aver organizzato l’incontro”.