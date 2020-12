Share Pin 4 Condivisioni

Il Centro di via degli Aironi sarà chiuso al pubblico in determinati giorni

Ladispoli, il servizio di raccolta differenziata si svolgerà regolarmente durante le festività

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che il servizio di raccolta differenziata durante le festività natalizie si svolgerà regolarmente.

In particolare, venerdì 25 dicembre per le utenze domestiche verranno conferiti secco residuo e pannolini/pannoloni, mentre per le utenze non domestiche secco residuo.

Sabato 26 dicembre utenze domestiche: organico – utenze non domestiche: organico, Imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in vetro, cartone selettivo; venerdì 1 gennaio utenze domestiche: secco residuo, pannolini/ pannoloni- utenze non domestiche: secco residuo.

Mercoledì 6 gennaio utenze domestiche: organico, imballaggi in vetro e pannoloni/ pannolini; utenze non domestiche: organico, imballaggi in vetro.

Il Centro Servizi di via degli Aironi, invece, sarà chiuso al pubblico il 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio.