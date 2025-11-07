Sabato 8 novembre alla Scuola Corrado Melone di Ladispoli un nuovo appuntamento formativo promosso con entusiasmo dall’Assessorato alla Cultura

Ladispoli, il Roberto Rossellini Film Festival entra nel vivo con il secondo workshop dedicato all’organizzazione di eventi –

di Marco Di Marzio

Il Roberto Rossellini Film Festival entra nel vivo del suo percorso formativo con il secondo workshop, dedicato al tema “Organizzazione di Eventi”. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Ladispoli e dell’Assessorato alla Cultura, si terrà sabato 8 novembre 2025, dalle 16:00 alle 19:00, presso il Teatro della Scuola Corrado Melone.

L’Assessore alla Cultura Margherita Frappa

L’incontro rappresenta un’importante occasione di crescita per studenti, operatori del settore e appassionati di cinema, offrendo strumenti utili per comprendere da vicino la pianificazione e la gestione di eventi culturali, dai festival cinematografici alle rassegne artistiche.

L’assessore alla cultura, dottoressa Margherita Frappa, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto:

“Il Festival continua a crescere e a coinvolgere il territorio, offrendo ai giovani nuove opportunità di formazione e di incontro con il mondo dell’audiovisivo e della cultura.”

Il workshop conferma così la vocazione del Rossellini Film Festival a diventare un punto di riferimento per la formazione e la promozione culturale a Ladispoli.

Per informazioni e iscrizioni:

🌐 www.rossellinifilmfestival.it

📧 [email protected]

📱 342 81 70 365 (WhatsApp)