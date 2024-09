Per questa settimana il consueto mercato domenicale di Ladispoli, sarà anticipato a sabato 21 settembre, le ragioni le ritroviamo nell’ordinanza n° 105 del 18 settembre 2024.

Domenica 22 settembre la cittadina marittima, sarà infatti interessata dallo spettacolo delle frecce tricolori, chiaramente avere uno spazio in più come l’area del mercato, permetterà ai tanti visitatori di avere uno spazio importante per parcheggiare, così come stabilito dal “Piano di Sicurezza LADISPOLI AIR SHOW 2024”