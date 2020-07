Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, il maresciallo Salvatore Guadagni ‘promosso’ Comandante della stazione di Passoscuro

(Foto di Centro Mare Radio)

Il maresciallo è stato in servizio nella città balneare per 11 anni

Ladispoli, il maresciallo Salvatore Guadagni ‘promosso’ Comandante della stazione di Passoscuro –

Il maresciallo Salvatore Guadagni ‘promosso’ comandante della stazione dei Carabinieri di Passoscuro. (foto centro mare radio)

Il maresciallo è stato in servizio nella città balneare per 11 anni, guidando, anche, i militari della stazione di via Livorno per un anno in una fase transitoria.