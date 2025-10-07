Ladispoli, il Cosmo si Svela: Conferenza sulle Onde Gravitazionali

LADISPOLI (RM) – Un pomeriggio dedicato alle meraviglie del cosmo e alle scoperte più affascinanti della fisica moderna. Oggi, martedì 7 ottobre 2025, il Gruppo Astrofili Palidoro (GAP) vi invita a partecipare alla conferenza “Le Onde Gravitazionali”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Auser e la Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, mira a esplorare questo affascinante fenomeno dell’Universo.

Il relatore della conferenza sarà Giuseppe Conzo, che guiderà il pubblico alla scoperta di come queste “onde” svelino i segreti più profondi del cosmo.

L’appuntamento è per le ore 16:00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale in Via Caltagirone. L’ingresso è libero e gratuito, e non è richiesta alcuna prenotazione.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che desiderano conoscere le frontiere della ricerca scientifica.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 3463798276.