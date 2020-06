Ladispoli, il consigliere Loddo: “Minimarket Etnici, Ordinanza inutile. Solo propaganda politica”.

Condividi Pin 46 Condivisioni

Piovono critiche all’amministrazione da parte dell’opposizione

È indubbio che la vendita di alcolici ed il consumo in prossimità degli esercizi commerciali porti con sé problemi conseguenti come assembramenti, disturbi alla quiete pubblica e in alcuni casi di degrado urbano.

Ho letto con attenzione il provvedimento del Sindaco Grando – ordinanza n. 65 del 28/05/2020 – e allo stato attuale non ritengo che sia risolutivo delle problematiche anzidette, e che debole sulle basi normative rischia di essere spazzato via al primo ricorso amministrativo con seri rischi per il Comune.

Nella sostanza far chiudere i market definiti impropriamente etnici alle ore 19,00 non risolve il problema del consumo o degli assembramenti. Nessuno vieta agli assetati di alcool di farne grande scorta fino alle 18.59 e consumarla in luoghi pubblici fino a tarda sera, oppure dopo le 19.00 trasferirsi presso gli italici rivenditori spostando di poche centinaia di metri il problema.

Ciò non significa che alcuni gestori di “market etnici” siano senza colpa, sulla vendita a minori o alla scarsa vigilanza sugli assembramenti ma questo vale anche per alcuni commercianti “nostrani”.

L’unico modo per risolvere i problemi connessi alla vendita ed il consumo di bevande alcoliche è il controllo del territorio. Controllo capillare da attuare in collaborazione con tutte le forze dell’ordine – non solo nei confronti delle attività gestite da stranieri – e finalizzato non solo ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici e a tutela del decoro urbano, ma anche e soprattutto a tutela dei minori che oggi sempre a più giovane età diventano consumatori.

Un tentativo fu fatto nell’estate del 2016 quando l’allora Sindaco Paliotta mise in campo per tutta la stagione turistica una serie di controlli sulla vendita di alcolici e nel corso di quelle attività diversi negozi furono fatti chiudere.

A questo tipo di iniziative andava, e va data continuità temporale.

Dimostrata in poche righe l’inutilità nella sostanza del provvedimento concentriamoci sugli aspetti politici.

E’ oggettivamente un atto discriminatorio in quanto presuppone che tutti i “market etnici” gestiti da stranieri sono responsabili del problema senza alcuna accertamento di colpa del comportamento soggettivo. Creando ed implementando di fatto uno stereotipo negativo.

E come ogni atto discriminatorio basato sull’etnia e non sul comportamento deve essere condannato in quanto tale senza, se e senza ma in quanto costituisce pericoloso precedente.

La storia insegna… ma evidentemente non a tutti.

Sarà mia cura chiedere all’amministrazione del Sindaco Grando la revoca dell’ordinanza 65/2020, l’implementazione dei controlli nel territorio, nonché segnalare la vicenda alla competente prefettura.

Dall’Amministrazione che ha intitolato una grande piazza all’On. Almirante – fervente sostenitore del manifesto sulla razza – non potevamo aspettarci nulla di meglio, nulla di diverso.