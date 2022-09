Ladispoli, il consigliere comunale Marco Penge: “Ottima riuscita l’incontro con le associazioni”

Il giorno 13, aula consiliare gremita con i rappresentanti delle associazioni di Ladispoli. L’incontro presieduto dall’Assessore Frappa ha ottenuto grande attenzione. Sono state tracciate strategie e soluzioni con l’invito a tutte le associazioni di essere partecipi al processo decisorio degli eventi da programmare.

Il Consigliere Marco PENGE (Forza Italia) Delegato dal Sindaco per le Associazioni, il Volontariato e le reti sociali, ha preso la parola ringraziando ed elogiando le Associazioni per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in questi anni nel nostro Comune ed evidenziando che ogni associazione ed ogni gruppo volontario costituito rappresentano risorse di idee, proposte e progetti importantissimi e per questo si sta impegnando con i collaboratori ed in sinergia con l’Assessore Frappa ad effettuare un censimento delle associazioni per poter poi presentare la proposta in commissione ed in consiglio comunale per la costituzione di una “ Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato” con il relativo regolamento.

Consulta che dovrà seguire il principio costituzionale della sussidiarietà riconoscendo nel volontariato la presenza ed il radicamento sul territorio comunale per i temi culturali, ambientali, sportivi, formativi, educativi, di solidarietà sociale, di protezione civile e di valorizzazione di territorio. La Consulta dovrà essere l’interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini interagendo in modo costruttivo con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche utili a tutti i settori in precedenza elencati.

A seguire il Consigliere PENGE ha chiarito la complessità del funzionamento dei Bandi europei per i progetti da presentare. Il Commissario di Forza Italia Renio Valle aggiunge: Il volontariato è utile sui settori che interessano la nostra vita ma soprattutto per essere un antidoto nei momenti di crisi migliorando la qualità dell’esperienza umana. Ci piacerebbe che da questo momento che tutta la cittadinanza, in particolare quella giovanile, fosse il fulcro alla cosiddetta ripartenza. Partendo dalle scuole, vera locomotiva di un paese, le quali come sappiamo, non godono di sufficienti risorse e infrastrutture e a cui rivolgiamo un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Forza Italia con spirito di servizio, sarà sempre presente ed attenta all’ascolto delle problematiche, delle esigenze, delle idee e dei progetti che possono migliorare la

qualità della vita della citta’ e dei cittadini.