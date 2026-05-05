Dal 6 maggio 1970 una storia di crescita, identità e autonomia sul litorale laziale

Ladispoli, il Comune autonomo compie oggi 56 anni –

di Marco Di Marzio

Mercoledì 6 maggio 1970: con la Legge n. 240 nasce ufficialmente il Comune autonomo di Ladispoli, segnando una tappa fondamentale nella storia del territorio.

L’atto normativo, proposto da una delegazione parlamentare guidata dal deputato Carlo Felici e approvato secondo l’iter legislativo previsto, venne promulgato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, insieme al Presidente del Consiglio Mariano Rumor e al Ministro dell’Interno Franco Restivo.

Da quel momento iniziò un percorso destinato a trasformare un agglomerato urbano, nato come località balneare, in una città autonoma e in continua crescita. Un cammino costruito nel tempo grazie alla volontà dei cittadini e a una visione chiara di sviluppo e identità.

Il 6 maggio rappresenta dunque una data simbolo per Ladispoli: il giorno in cui la comunità si affrancò amministrativamente da Cerveteri, dando avvio a una nuova fase della propria storia.

Oggi, a distanza di 56 anni, quella scelta continua a rappresentare un punto di riferimento per la città, che nel tempo ha consolidato il proprio ruolo sul litorale laziale, ottenendo anche il riconoscimento ufficiale di “Città” nel 2011.

Il Comune autonomo di Ladispoli compie oggi 56 anni: auguri!