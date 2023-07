Ladispoli, il 29 luglio va in scena “I conti non tornano”

Appuntamento alle ore 21.00 presso l’area ‘La Grottaccia’

Il prossimo 29 luglio alle ore 21.00 presso l’area “La Grottaccia” in via Rapallo 14 a Ladispoli, avrà luogo lo spettacolo teatrale “I conti non tornano”, divertente commedia in due atti che narra le vicissitudini degli eredi di un cospicuo testamento alle prese con la gestione di un funerale che deve essere fatto in fretta e in gran segreto.

L’evento è realizzato dalla APS “Manonèunacosaseria” grazie alla disponibilità del Comune di Ladispoli che ha reso possibile la concessione temporanea dell’area in questo periodo estivo alle Associazioni del territorio che ne hanno fatto richiesta.

L’associazione di Promozione Sociale “Manonèunacosaseria” è stata istituita con l’intento di praticare, promuoivere e diffondere la cultura e l’arte del teatro ispirando la sua attività ai valori umani, è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore – Regione Lazio, all’albo comunale e alla Unione Libero Teatro Italiano.

I soci sono animati da una grande passione per il teatro che li coinvolge nelle varie fasi della ralizzazione di uno spettacolo: dalla scrittura del testo alla messa in scena, passando per le prove, la scenografia, i costumi, il trucco, le luci, la regia, tutte persone che amano il teatro e che si divertono a farlo, si emozionano e tentano di emozionare il pubblico.

Lo spettacolo, ricalcando lo spirito dell’Associazione, è a ingresso libero e perciò gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La presente nella speranza che la notizia dell’evento possa trovare spazio (anche piccolo) nel vostro canale di informazione, per questo si ringrazia sin da ora della vostra attenzione e disponibilità.