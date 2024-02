Appuntamento ore 18 presso la libreria Scritti&Manoscritti: dialoga con l’autore Federica Papa, portavoce del Collettivo socio-culturale Adelante

Ladispoli, il 28 febbraio Massimiliano Smeriglio presenterà il suo libro “Mio padre non mi ha insegnato niente”

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18:00 Massimiliano Smeriglio presenterà il suo libro “Mio padre non mi ha insegnato niente” pubblicato da Fuoriscena Editore.

Dialoga con l’autore Federica Papa, portavoce del Collettivo socio-culturale Adelante.

Letture a cura di Silvia Leuzzi.

«Avrei voluto fargli male. Ucciderli magari. Padre e madre. A un certo punto, stremato, ho semplicemente smesso di pensarli. Da vivi e da morti. Non faceva una grande differenza. Se arriva, quel momento è una benedizione».

Massimiliano Smeriglio: è professore universitario associato Facoltà di Scienze della Formazione attualmente è europarlamentare al Parlamento Europeo. Coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo. Presidente della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico, membro dell’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (Eurolat). Editorialista per diversi quotidiani come Il Manifesto e LUnità. Ambasciatore del Telefono Rosa. Membro del comitato scientifico della casa editrice Armando Editore.

Federica Papa: Psicoterapeuta di formazione integrata, esercita la professione in contesti clinici multidisciplinari a Ladispoli e ai Castelli Romani. Da sempre appassionata alla lettura e all’attenzione per i temi sociali, nel 2022 entra a far parte, come portavoce, del direttivo del Collettivo socio-culturale Adelante, nato per restituire valore alla cultura e al sociale in una città che troppo a lungo ha prestato poca attenzione a questi temi.

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione.