Ladispoli, il 26 luglio la finale regionale di Miss Grand International Italy

E’ ufficiale: a Ladispoli (Roma) in Piazza Roberto Rossellini ore 21 si svolgerà la Finale regionale Lazio del concorso internazionale di Miss Grand International Italy in data venerdì 26 luglio 2024. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale Tamà (la presidente Alessandra Fattoruso è l’agente regionale Lazio di questo concorso) in collaborazione con il comune di Ladispoli. Arriveranno da tutto il Lazio ragazze che vogliono partecipare per aggiudicarsi la possibilità di andare alla finale nazionale che si svolgerà il 1 settembre 2024 presso CineCittà World. Ne verranno scelte 3 che rappresenteranno il Lazio e ci saranno tutte le rappresentanti delle varie regioni Italiane. La vincitrice assoluta partirà’ per l’estero per rappresentare l’Italia e gareggiare per l’ambito premio di Miss Grand International. Dice Alessandra Fattoruso:” Ringrazio l’amministrazione comunale di Ladispoli nella persona dell’assessore Marco Porro che avermi dato l’opportunità di organizzare questo evento, il direttore nazionale di Miss Grand International Italy Giuseppe Puzio per avermi affidato l’incarico di Agente regionale Lazio, gli sponsor e tutti i miei collaboratori. Presenteremo l’evento io, Massimiliano Bruno e Vincenzo Della Corte. Vi aspettiamo numerosi per una serata piena di emozioni e divertimento”.