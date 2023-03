Ladispoli, il 23 si riunisce il consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria, per il 23 marzo 2023 alle ore 16:30 e in seconda convocazione per il 23 marzo 2023 alle ore 17:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

1 – R.ll.pp. N. 1/23_pnrr – missione 2, componente 4, investimento

Procedimento unico di cui al dpr 327/2001, finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fosso Vaccina”- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

2 – Regolamento istituzionale consiglio dei giovani approvato con delibera di c.c. n. 51 del 26.06.2008. Parziali modifiche;

3 – Modifica componenti commissioni consiliari permanenti;

4 – Modifica art. 103 del regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale. Seconda votazione ex art. 2 regolamento citato;

5 – Presa d’atto dei contenuti della sentenza della corte costituzionale n.210 del 23/09/2021. Cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo unità immobiliari realizzate ex art.35 legge n.865/1971, in diritto di proprietà o trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà;

6 – Presa d’atto efficacia delibera di consiglio progetto monumentale dei Monteroni approvato con procedura ex art.19 del d.p.r. 327/2001;

7 – Procedura di Vas ( valutazione ambientale strategica ) e Vinca della Variante generale denominata “Variante generale al vigente piano regolatore adottata con delibera di c.c. n.15 del 04.03.2010 e n.16 del 05.03.2010, a seguito esame osservazioni, adeguamento al piano territoriale paesistico e riduzione peso insediativo. presa d’atto del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.