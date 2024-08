Ladispoli, il 22 agosto torna “Nati per leggere… al mare” –

Ladispoli, il 22 agosto torna “Nati per leggere… al mare”

Dopo una breve pausa per Ferragosto torna “Nati per leggere… al mare” con “Una valigia piena di risate!”: storie, filastrocche, racconti, fiabe ….tutte letture divertentissime. L’appuntamento è per giovedì 22 agosto alle ore 10:00 allo stabilimento Ladispoli Columbia Beach, via Regina Elena 27.

Non potete assolutamente mancare!

Come sempre ai nuovi nati verrà consegnato il dono “Lettori si nasce!”, il primo libro della bibliografia “Nati Per Leggere”.

Vi aspettiamo numerosi per questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: ricordate infatti che il tempo dedicato alla lettura ad alta voce è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, di ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

